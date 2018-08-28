На подмосковном портале "Добродел" запустили раздел о реконструкции дорог

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новый раздел по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры Московской области запущен на портале "Добродел", говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Площадка создана для информирования жителей о планах правительства Московской области по реконструкции и строительству региональных и муниципальных автодорог. На портале есть возможность оставить свои комментарии как по текущим объектам в строительстве, так и по проектируемым автодорогам. Обратная связь от жителей особенно важна на этапе проектирования — теперь у специалистов есть возможность учитывать предложения жителей при разработке проектной документации", — отмечает ведомство.

Сообщается, что на портале опубликуют актуальную информация, включая документацию, схемы прохождения автодорог и сроки проведения работ. Также там будут еженедельно размещаться фотографии с ходом строительства трасс.