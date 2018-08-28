С первого сентября подмосковные льготники смогут бесплатно пользоваться МЦК

Электропоезд Ласточка на Андреевском мосту - участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина

Электропоезд Ласточка на Андреевском мосту - участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жители Московской области старше 60 лет и региональные льготники с 1 сентября получат право бесплатного проезда по Московской центральной кольцевой дороге (МЦК), сообщила журналистам во вторник министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

По ее словам, мера дополнительной социальной поддержки была предоставлена жителям региона по решению губернатора Андрея Воробьева.

"Для того чтобы воспользоваться этим правом жителям необходимо перекодировать социальную карту. Для тех жителей, которые по каким-то причинам социальную карту не оформили, нужно прийти в МФЦ или наше территориальное управление министерства социального развития и написать заявление об изготовлении социальной карты. На время ее изготовления жителю будет предоставлен временный билет, по которому он сможет воспользоваться правом бесплатного проезда в метро и на МЦК", — подчеркнула Фаевская.

Она также отметила, что данная мера социальной поддержки обеспечена за счет средств бюджета Московской области. Региональное правительство одобрило предоставление этой льготы населению.