Подмосковные власти уточнят границы Люльковского природного заказника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Подмосковные власти уточнят до сих пор неуточненные границы созданной в 1988 году особо сохраняемой природной территории (ООПТ) "Люльковский комплексный природный заказник", что поможет бороться с нарушениями охранного режима.

Минэкологии Московской области внесло на рассмотрение правительства Подмосковья проект положения о "Люльковском комплексном природном заказнике", в соответствии с которым будут уточнены его границы, говорится в сообщении ведомства.

Постановка заказника на кадастровый учет поможет эффективнее бороться с нарушениями охранного режима, в том числе с браконьерством.

"ООПТ создавалась с целью охраны мест ночевок и кормежки серых журавлей, которые в большом количестве наблюдались здесь в середине 80-х годов, однако постепенное прекращение сельскохозяйственной деятельности, зарастание полей кустарником и потеря кормовой базы вынудили краснокнижных птиц искать другие места предотлетных скоплений", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что при обследовании территории заказника биологи отметили там пять видов растений, занесенных в красные книги России и Московской области. Выявлено также обитание краснокнижных животных и птиц: большого кроншнепа, рыси, белого аиста, полевого и лугового луней, серого журавля.