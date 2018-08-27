План по обработке территории против клещей выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. План по обработке территории против клещей полностью выполнили в Подмосковье, всего было обработано 2,7 тысячи гектаров, сообщается на сайте правительства Московской области.
В лабораториях исследовано более 7,5 тысячи особей клещей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 13,3% исследованных проб, гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 2,5% и моноцитарного эрлихиоза человека — в 0,17%. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, уточняется на сайте.
За неделю с 17 по 23 августа за медпомощью после укусов клещей в Подмосковье обратились 419 человек, в том числе 128 детей. Наибольшее число присасываний клещей зарегистрировано в Дубне и Орехово-Зуеве, Талдомском округе, Павловском Посаде, Рузском и Дмитровском округах, отмечается в сообщении.