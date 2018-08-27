План по обработке территории против клещей выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. План по обработке территории против клещей полностью выполнили в Подмосковье, всего было обработано 2,7 тысячи гектаров, сообщается на сайте правительства Московской области.

"В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Московской области было запланировано проведение акарицидных обработок на территории 2,6 тысячи гектаров, по данным оперативного мониторинга, акарицидные обработки проведены на территории площадью 2,7 тысячи гектаров, в том числе в ЛОУ (летних оздоровительных учреждениях) 1452,5 гектара (с учетом кратности обработок)", — говорится в сообщении.

В лабораториях исследовано более 7,5 тысячи особей клещей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 13,3% исследованных проб, гранулоцитарного анаплазмоза человека — в 2,5% и моноцитарного эрлихиоза человека — в 0,17%. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен, уточняется на сайте.

За неделю с 17 по 23 августа за медпомощью после укусов клещей в Подмосковье обратились 419 человек, в том числе 128 детей. Наибольшее число присасываний клещей зарегистрировано в Дубне и Орехово-Зуеве, Талдомском округе, Павловском Посаде, Рузском и Дмитровском округах, отмечается в сообщении.