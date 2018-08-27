Люди во время тренировки в спортзале. Архив

Люди во время тренировки в спортзале. Архив

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в подмосковной Кашире, здесь будут работать секции по плаванию и тяжелой атлетике, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В подмосковной Кашире состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном "Олимп". Спортивное сооружение построено в рамках государственной программы "Спорт Подмосковья" за счет областного бюджета. На строительство комплекса было выделено порядка 200 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в "Олимпе" будут секции по плаванию и тяжелой атлетике. Помимо платных занятий предусмотрена услуга "добрый час", позволяющая ежедневно бесплатно заниматься спортом социально незащищенным группам.

Расположенный в комплексе 25-метровый бассейн на шесть дорожек с чашей сможет принимать более 60 человек в смену. Помимо него в двухэтажном здании будут пункты проката лыж, тренерские, раздевалки с душевыми.

"Помимо этого объекта в городском округе Кашира в ближайшее время мы начнем проектировать ледовый дворец и ФОК с игровым залом в микрорайоне Ожерелье, а на еще одном объекте – стадионе имени Елисеева – уже подготовлен газон под укладку. Все работы должны быть завершены максимум в октябре этого года", — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, слова которого приводятся в сообщении.