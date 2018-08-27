Подмосковье лидирует среди российских регионов по числу проектов в АПК

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подмосковье вышло в лидеры среди российских регионов по числу проектов строительства и реконструкции объектов агропромышленного комплекса: в регионе их реализуется 30 на 70 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

"Сейчас в России анонсировано и реализуется более 400 проектов строительства и реконструкции объектов АПК стоимостью от 90 миллионов рублей с общим объемом вложений около 1,5 триллиона рублей. Лидером по числу проектов является Московская область. В регионе их заявлено 30 на 70 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Сельское хозяйство Подмосковья по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. В регионе активно ведется строительство теплиц. Самообеспеченность тепличными овощами в 2017 году составляла 58,5%, отметили в пресс-службе ведомства.

"В этом году реализация новых инвестиционных проектов позволит довести производство овощей защищенного грунта до 60 тысяч тонн и полностью обеспечить жителей Подмосковья свежей продукцией. Лидерами в этом направлении являются городские округа Кашира, Луховицы, Одинцовский муниципальный район", — сказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.