Подмосковье сэкономило около 2 млрд рублей за счет сокращения чиновников

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Московской области сэкономили около двух миллиардов рублей за счет сокращения чиновников, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе выступления на форуме "Территория бизнеса" в Красногорске.

"В Московской области самое низкое количество чиновников на 10 тысяч человек… Мы пошли по этому пути, потому что это являлось серьезной нагрузкой на бюджет. Мы сэкономили за счет сокращения чиновников порядка двух миллиардов рублей — это и машины, и кабинеты, и офисы, зарплаты, и льготы, которые чиновники получают", — сказал глава Московской области.

По его словам, сокращение чиновников произошло, в частности, благодаря переходу на электронные способы взаимодействия между властью и обществом.

"Мы уходим полностью в цифру, мы уходим от чиновника — некому дарить конфеты или коньяк", — отметил Воробьев.