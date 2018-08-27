Школу на 550 мест ввели в эксплуатацию в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 550 мест, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

"Площадь трехэтажного учебного заведения составляет 8,6 тысячи квадратных метров. В здании школы разместились учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступени. В состав общешкольной группы входит библиотека, столовая с обеденным залом, медпункт, спортивный и актовый залы. Кабинеты оснащены всеми видами технических средств обучения", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, на прилегающей территории оборудована физкультурно-спортивная зона. Застройщиком объекта выступало ООО "Мортон-РСО".