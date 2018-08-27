Участники субботника собрали 60 кубометров мусора в Подмосковье

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 60 кубометров мусора собрали участники прошедшего в четырех муниципалитетах Подмосковья субботника, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

По данным ведомства, мероприятие проходило по заданию Штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора."В селе Власово близ озера Белое городского округа Шатура очищено 15 соток территории. Двадцать человек собрали и вывезли 6,5 кубометров мусора. В поселке Сергиевский Чернолесского участкового лесничества в городском округе Егорьевск порядок на территории в 36 соток наводили 15 жителей, лесников и "внештатников". В результате — вывезено 15 кубометров мусора", — говорится в сообщении.

Служба подчеркивает, что также субботник прошел в селе Троицком, расположенном в Одинцовском районе. Территорию очищало 27 человек, вывезено четыре кубометра твердых бытовых отходов. Кроме того, мероприятие было организовано в деревнях Дмитровка и Кузнецово Дмитровского района, где активисты собрали и вывезли 34 кубометра отходов с лесной территории площадью 130 соток.