РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости Подмосковья

Выставка подмосковных художников пройдет в Новом Иерусалиме

0131
© Фото : предоставлено ВООПИиКНовый Иерусалим. Архивное фотоНовый Иерусалим. Архивное фото
© Фото : предоставлено ВООПИиК

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Открытие первой выставки "Художники Подмосковья" состоится 6 сентября в музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим", говорится в сообщении регионального министерства культуры.

Посетитель у картины Рембрандта Харменса ван Рейна Портрет Антони Копала во время презентации выставки Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Вяткин Владимир
Перейти в фотобанк
Выставка шедевров Лейденской коллекции в ГМИИ побила рекорд посещаемости
"В экспозиции будет представлено более 150 авторов, проживающих и работающих на территории Подмосковья, и свыше 300 произведений искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и церковное искусство, народные художественные промыслы — широкая палитра жанрового и стилистического разнообразия, изобилие авторских интерпретаций, оптики и художественных техник", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, экспозиция представлена следующими тематическими пространствами, через которые предстоит пройти посетителям: "Моя земля", "Дом", "Семья", "Любовь", "Мир детства", "Мастерская художника", "Поиск. Раздумья", "Чудесный сад", "Вера", "Храм" и "Мечта".

От Тьеполо до Каналетто: венецианская живопись в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" объединяет более пятидесяти произведений из российского и итальянского собраний.Посетительница у картин Элизабетта Маркиони Цветочная композиция с вазами и другими сосудами и Цветочная композиция с корзиной и гирляндами в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" объединяет более пятидесяти произведений из российского и итальянского собраний.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдесь представлены картины из коллекций ГМИИ имени Пушкина, Городского музея Палаццо Кьерикати (Виченца) и Галерей Италии – Палаццо Леони Монтанари (Виченца).Посетительница у картины Джованни Баттиста Питтони Смерть Софонисбы в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Здесь представлены картины из коллекций ГМИИ имени Пушкина, Городского музея Палаццо Кьерикати (Виченца) и Галерей Италии – Палаццо Леони Монтанари (Виченца).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ экспозиции – произведения Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Тьеполо, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Питтони, Луки Карлевариса, Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Пьяццетты, Джованни Антонио Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги.Посетительница у картин в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В экспозиции – произведения Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Тьеполо, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Питтони, Луки Карлевариса, Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Пьяццетты, Джованни Антонио Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Карло Федерико Вилла на презентации выставки "От Тьеполо до Каналетто и Гварди".Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Карло Федерико Вилла в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Карло Федерико Вилла на презентации выставки "От Тьеполо до Каналетто и Гварди".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКоллекции двух музеев дополняют друг друга.Посетители у картины Луи Дориньи Автопортрет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Коллекции двух музеев дополняют друг друга.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПейзажи и городские панорамы Каналетто, Белотто, Мариески и Гварди из собрания ГМИИ соседствуют с картинами из музея Виченцы, написанными венецианскими живописцами для городских церквей.Посетительница у картины Бернардо Беллотто Вид старого рынка в Дрездене в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Пейзажи и городские панорамы Каналетто, Белотто, Мариески и Гварди из собрания ГМИИ соседствуют с картинами из музея Виченцы, написанными венецианскими живописцами для городских церквей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОбъединенные в одном пространстве, произведения дают представление о многообразии венецианского рококо.Посетительница у картины Джамбаттиста Тьеполо Время, открывающее Истину в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Объединенные в одном пространстве, произведения дают представление о многообразии венецианского рококо.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Мы соединили две коллекции, которые посвящены одной и той же теме, которые дополняют друг друга и помогают обогатить друг друга, которые представляют в результате очень мощный, яркий и важный срез в истории искусства", — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.Картины Луи Дориньи Аллегория Согласия и Андромеда в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Мы соединили две коллекции, которые посвящены одной и той же теме, которые дополняют друг друга и помогают обогатить друг друга, которые представляют в результате очень мощный, яркий и важный срез в истории искусства", — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭкспозиция проходит под патронатом посольства Италии в Москве.Посетительница фотографирует картину Якоба ван де Керкховена, прозванного Джакомо да Кастелло Натюрморт с фруктами, попугаем и кроликами. Аллегория осени в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Экспозиция проходит под патронатом посольства Италии в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле показа в столице России выставка отправится в итальянский город Виченца.Посетитель у картины Микеле Мариески Вид Большого канала в Венеции с Фондамента дель Вин в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в рамках выставки От Тьеполо до Каналетто и Гварди
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
После показа в столице России выставка отправится в итальянский город Виченца.
/
Комментировать
Новости Подмосковья
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена