Выставка подмосковных художников пройдет в Новом Иерусалиме

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Открытие первой выставки "Художники Подмосковья" состоится 6 сентября в музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим", говорится в сообщении регионального министерства культуры.

"В экспозиции будет представлено более 150 авторов, проживающих и работающих на территории Подмосковья, и свыше 300 произведений искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и церковное искусство, народные художественные промыслы — широкая палитра жанрового и стилистического разнообразия, изобилие авторских интерпретаций, оптики и художественных техник", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, экспозиция представлена следующими тематическими пространствами, через которые предстоит пройти посетителям: "Моя земля", "Дом", "Семья", "Любовь", "Мир детства", "Мастерская художника", "Поиск. Раздумья", "Чудесный сад", "Вера", "Храм" и "Мечта".