Власти Подмосковья и Сбербанк расширяют сотрудничество

КРАСНОГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Правительство Московской области и Сбербанк России заключили дополнительное соглашение к уже действующему договору о сотрудничестве, в котором определили направления взаимодействия кредитной организации и региональных властей, передает корреспондент РИА Новости с форума "Территория бизнеса" для предпринимателей.

"Особенность этого соглашения в том, что мы постарались отразить в нем наиболее приоритетные для двух сторон сферы развития", — сказал после подписания договора заместитель председателя правительства Подмосковья Денис Буцаев.

Он отметил, что сотрудничество сторон будет еще больше развиваться в самых разных сферах — от коммунального хозяйства до спорта.