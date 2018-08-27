В Дмитровском районе Подмосковья появится овощной кластер

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Подмосковья выделили почти две тысячи гектаров земли в Дмитровском районе для создания кластера по производству овощей открытого грунта, говорится в сообщении Минмособлимущества.

"Овощной кластер нового формата обеспечит полный цикл производства — от выращивания овощей до поставки в сети в упакованном и расфасованном виде", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, на выделенном участке появятся четыре овощехранилища, цеха переработки и фасовки продукции, теплицы для выращивания рассады, что позволит производить в год 40 тысяч тонн овощей — капусты, моркови, свеклы, картофеля.

"Проект будет реализован в течение шести лет, к 2023 году принесет в бюджет более 57,5 миллионов рублей и создаст 76 рабочих мест. При этом средняя заработная плата сотрудников составит порядка 45 тысяч рублей", — цитирует пресс-служба слова министра Андрея Аверкиева.