В Подмосковье в преддверии выборов прошли антитеррористические учения

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. До 9 сентября учения также пройдут в Подольске.

Масштабные террористические учение прошли в Балашихе перед выборами губернатора Московской области, сообщил телеканал "360".

В мероприятии приняли участие более 40 городов, в том числе Балашиха, Реутов, Королев – восточная часть Подмосковья. Представители избирательных комиссий приняли участие в тренировке, чтобы скоординировать свои действия на случай внештатных ситуаций.

По легенде, в здании избирательного участка был обнаружен подозрительный предмет. В первую очередь сотрудники участка и полицейские эвакуировали людей. Их направили в резервный избирательный участок для голосования. Сумку оцепили, к работе приступили кинологи. Они подтвердили, что в ней находится. Из здания бомбу вынес сапер. К избирательному участку оперативно подъехали полицейские машины, врачи, пожарные и ОМОН.

Подобные учения в Московской области проводят постоянно, как для сотрудников ведомств, так и для сотрудников избирательных комиссий.