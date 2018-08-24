В Раменском во дворе дома появилась станция для зарядки электромобилей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первую в московском регионе станцию для зарядки электромобилей установили во дворе в Раменском.

В Московской области проводится кампания по созданию электрозарядной инфраструктуры. Так, в подмосковном Раменском появилась первая станция зарядки, которую интегрировали в опору уличного освещения. Она располагается во дворе по улице Чугунова, 43. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Раменского района.

Кампания проводится в несколько этапов. На первом станции зарядки устанавливали на территории "средних" электрозаправок у ТЦ. Они способны пополнять аккумулятор за 3-4 часа.

На втором этапе создают "быстрые" заправки на вылетных магистралях. Третий этап предполагает установку зарядок медленного действия. Их интегрируют в опоры уличного освещения во дворах региона.

Такую конструкцию называют "Умная опора". Она включает в себя опору уличного освещения с интегрированным зарядным устройством для электромобилей. После того, как опора будет установлена, ее подключат к электросетям, установят опознавательные знаки и нанесут дорожную разметку.