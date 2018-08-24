В Подмосковье начали строить первый мусороперерабатывающий завод

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Московской области началось строительство первого в регионе мусороперерабатывающего завода. Комплекс компании "РТ-Инвест" появится на территории Сергиево-Посадского района. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на генерального директора компании Андрея Шипелова.

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Поступающий на завод мусор разделят на перерабатываемые, неперерабатываемые отходы, а также органический мусор. Перерабатываемые отходы будут отсортированы и направлены на другие комплексы для рециклинга. А органика станет компостом и техническим грунтом.