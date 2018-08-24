В подмосковном Егорьевске в День города откроется новый кинозал

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новый кинозал откроется в подмосковном Егорьевске в Центре культуры и досуга (ЦКиД) "Пегас" в день 240-летия города, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

По данным ведомства, единственный в городе кинотеатр пострадал от пожара весной 2009 года и с тех пор был закрыт. Жителям приходилось ездить в кинотеатры в соседние города.

"Новый кинозал в Егорьевске оборудован современным кинопроекционным оборудованием, звуком DOLBY Digital, рассчитан на 200 мест. В репертуар войдут новинки российских и зарубежных режиссеров, рассчитанные как на взрослую, так и на детскую аудиторию", — отмечается в пресс-релизе.

Министерство подчеркивает, что в 2018 году ЦКиД "Пегас" стал победителем конкурса Фонда кино на модернизацию кинозалов в малых и средних городах России. В качестве победителя центр культуры получил премию в размере 5 миллионов рублей на переоборудование одного кинозала. День города в Егорьевске состоится 1 сентября.