Около 20 сертификатов на жилье в Подмосковье получили переселенцы-льготники

Первый дом для переселения по программе реновации в Москве

Первый дом для переселения по программе реновации в Москве

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Более 20 государственных жилищных сертификатов в Подмосковье получили граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, выехавшие из районов Крайнего Севера и вынужденные переселенцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По данным ведомства, с начала года было выдано 24 сертификата. "Двадцать две семьи на сегодняшний день уже реализовали полученные субсидии", — отмечается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что одним из главных требований к гражданам, участвующим в госпрограмме, является признание их нуждающимися в жилых помещениях. Владельцы документа получают субсидию на приобретение квартир или индивидуальных жилых домов на территории Московской области.

"Для этого в течение трех месяцев получатель сертификата должен передать его в банк, уполномоченный обслуживать средства федеральной программы, и найти подходящее жилье. На реализацию сертификата дается семь месяцев. Граждане могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо с привлечением собственных средств. Если же на покупку квартиры потрачено меньше денег, чем указано в государственном жилищном сертификате, то остаток денежных средств необходимо вернуть в федеральный бюджет", — говорится в пресс-релизе.