В подмосковных школах установили около 400 контейнеров для сбора батареек

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Контейнеры для сбора батареек устанавливают в школах региона начиная с этого года.

В подмосковных школах с начала года было установлено около 400 боксов для сбора батареек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя совета Фонда рационального природопользования Владимира Аленцина.

По его словам, контейнеры устанавливаются в рамках программы "Школа утилизации: электроника", основные работы в рамках программы запланированы на сентябрь.

"Мы формируем график работы со школами на 2018–2019 годы. Эта практика у нас отработана. Мы устанавливаем контейнер, через полгода полный контейнер забираем, ставим пустой, и этот цикл возобновляется", – отметил Аленцин.

С 2016 года в Подмосковье Министерством образования региона и Фондом рационального природопользования реализуется программа "Школа утилизации: электроника". Она направлена на формирование у школьников практических навыков экологически ответственного поведения. Контейнеры для сбора батареек устанавливаются в школах с 2018 года.

