Подмосковные школы проведут экологический урок о раздельном сборе мусора

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

Ученики на уроке в школе. Архивное фото

КРАСНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Единый экологический урок пройдет 3 сентября во всех классах общеобразовательных учреждений Московской области, сообщила в четверг начальник управления воспитания и дополнительного образования детей министерства образования Подмосковья Ольга Ляпистова.

По ее словам, урок поможет понять детям значимость раздельного сбора мусора, а экологическое просвещение школьников будет носить постоянный характер.

"На протяжении всего учебного года каждый классный руководитель в каждом классе должен провести не менее четырех классных часов, посвященных раздельному сбору отходов", — сказала Ляпистова в ходе пресс-конференции "Школа утилизации — электроника", организованной Минмособлимущества.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.