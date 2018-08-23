В Балашихе построят новый корпус авиационной корпорации "Рубин"

МОСКВЫ, 23 авг — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на строительство нового корпуса "Авиационной корпорации "Рубин" в Балашихе, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Открытие нового цеха завода "Рубин", одного из крупнейших предприятий на территории Балашихи, позволит создать для жителей дополнительно 200 рабочих мест. По словам главы областного стройкомплекса, объем инвестиций в проект составит около 300 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, площадь здания нового корпуса гальванических покрытий составит 800 квадратных метров. Завершение строительства объекта намечено на 2019 год.

Авиакорпорация "Рубин" основана в Балашихе в 1946 году. Предприятие специализируется на проектировании, производстве, испытаниях и ремонте взлетно-посадочных систем самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.