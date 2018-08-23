В Подмосковье планируют потратить 3 млрд рублей на детские школы искусств

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Общая сумма расходов на ремонт старых и постройку новых детских школ искусств (ДШИ) в Подмосковье в ближайшие пять лет составит почти три миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе министерства культуры Московской области.

"С целью дальнейшего улучшения условий в ДШИ сформирован и поддержан губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым адресный перечень семи детских школ искусств, в которых планируется проведение капитального ремонта и технического переоснащения, а также строительства восьми новых зданий ДШИ в 2019-2023 годах. Общая сумма расходов составляет почти три миллиарда рублей", — отмечается в сообщении со ссылкой на главу регионального Минкульта Оксану Косареву.

По данным ведомства, в настоящее время строятся три ДШИ на общую сумму около одного миллиарда рублей. Кроме того, за последние несколько лет построены пять новых зданий и отремонтированы 22 детские школы искусств.