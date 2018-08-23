Около 500 км дорог в Подмосковье починили благодаря порталу "Добродел"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дорожные службы Московской области отремонтировали около 370 участков автодорог протяженностью порядка 500 километров, выбранных жителями в ходе голосования на портале "Добродел", говорится в пресс-релизе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В Московской области по итогам голосования на портале "Добродел" отремонтировано более 110 участков региональных дорог протяженностью свыше 350 километров. Ремонтные работы продолжаются также и на муниципальной улично-дорожной сети. В настоящее время на муниципальных дорогах отремонтировано более 260 объектов общей протяженностью 150 километров", — цитирует пресс-служба слова министра Игоря Трескова.

По данным ведомства, в настоящее время ремонтные работы ведутся на 110 участках автодорог протяженностью порядка 145 километров. Эти участки власти также включили в программу 2018 года по результатам голосования на портале "Добродел".