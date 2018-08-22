Все дороги в Московской области полностью осветят до 2024 года

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каждый в год в регионе планируют строить 600 километров новых линий освещения.

Все региональные и муниципальные дороги полностью оснастят линиями освещения до 2024 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

Ежегодно планируется строить 600 километров новых линий освещения, отметил Неганов.

"Если нам это удастся, до 2024 года сможем почти целиком решить проблему освещения и по региональным, и по муниципальным дорогам. Надо сказать, что Московская область — достаточно динамично развивающийся и меняющийся регион, поэтому у нас и границы постоянно меняются, и новые объекты вводятся. Постоянно возникают те объекты, которые нужно включать в план", — подчеркнул министр.

Уровень освещения региональных дорог к концу 2018 года планируют увеличить до 34%, муниципальных дорог — до 88%.

