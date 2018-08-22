Губернатор Подмосковья заключил пари с жителем Бронниц

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава региона посетил Бронницы с рабочим визитом.

В Московской области ведут активные работы по благоустройству. Глава региона Андрей Воробьев сегодня с рабочим визитом посетил Бронницы, чтобы обсудить с жителями волнующие их проблемы. Об этом сообщил телеканал "360".

В ходе беседы один из активистов обратился к губернатору с просьбой завершить капитальный ремонт дома в срок. Андрей Воробьев пообещал, что работы будут завершены уже через две недели.

"Все своевременно сделаете, не до октября месяца, не до ноября. В ноябре крышу нам не надо делать. Я сам работаю на руководящей должности и знаю, что такое две недели", — сказал житель Бронниц главе Подмосковья.

В ответ Андрей Воробьев предложил мужчине заключит пари на бутылку коньяка, на что местный житель согласился.

"Я Вам позвоню через две недели", — пообещал активист.

