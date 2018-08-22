В Подмосковье установлен годовой лимит добычи охотничьих ресурсов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Объем добычи охотничьих ресурсов утвержден в Московской области на один год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В этом сезоне охоты разрешается добыть 883 лося, 175 косуль, 93 благородных оленей, 124 пятнистых оленей и 25 барсуков", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом в нынешнем сезоне охоты увеличились лимиты добычи лося на четыре особи, благородного и пятнистого оленя на две и 20 особей соответственно. В то же время на три особи снизился объем добычи косули, а лимит на барсука остался на прошлогоднем уровне.