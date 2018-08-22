В Подмосковье наладили быстрое реагирование на обращения жителей в соцсетях

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Московская область стала первым регионом в России, в котором власти наладили оперативное реагирование на обращения жителей в социальных сетях, сказала министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина на "Инфоруме", организованном Союзом журналистов РФ.

"Мы первыми в стране начали работать с обращениями жителей в соцсетях. Для этого создана автоматическая система реагирования "Инцидент", благодаря которой мы стали еще оперативнее решать проблемы граждан", — отметила Звягина.

По данным министра, для коммуникации с жителями Подмосковья во всех областных и муниципальных СМИ созданы представительства в соцсетях, общее число их подписчиков уже превысило два миллиона.

На "Инфоруме" обсуждались возможности использования потенциала социальных сетей, применение новых информационных технологий, сочетание оперативности и качества подачи информации.