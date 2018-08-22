В Воскресенском районе Подмосковья ликвидировали пять незаконных свалок

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Свыше 40 кубометров строительного и бытового мусора вывезено с пяти нелегальных свалок на территории городского поселения Белозерский в Воскресенском районе, говорится в сообщении министерства экологии Московской области.

По данным ведомства, ликвидированные свалки находились на земельных участках вблизи ГСК "Салют", а также СНТ "Лето", "Цимес" и "Строй-Новация".

"В настоящее время установка контейнеров для мусора и вывоз отходов в СНТ, дачных поселках, населенных пунктах, в традиционных зонах отдыха на берегах водоемов и в лесах, расположенных на территории Воскресенского муниципального района ведется согласно графику", — отмечается в пресс-релизе.



В начале августа сообщалось, что более 80% всех несанкционированных свалок Подмосковья убрали в регионе за месяц после организации штаба по ликвидации навалов мусора.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.