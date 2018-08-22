В Воскресенском районе Подмосковья появится крупная овцеферма

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Минмособлимущество оформило передачу в аренду 187,7 гектара земли в Воскресенском районе фермерскому хозяйству "Зеленая долина" под разведение коз и овец, говорится в сообщении ведомства.

"К 2025 году КФХ "Зеленая долина" построит на арендованной земле целый комплекс: овчарню на 700 голов с пристройкой к ней на 600 голов и козоферму на 300 голов", — цитирует пресс-служба министра Андрея Аверкиева.

По данным ведомства, на переданной земле инвестор планирует разводить овец романовской породы и коз зааненской породы, чтобы у жителей Подмосковья появился широкий выбор молока и мяса отечественного производителя.