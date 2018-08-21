Школа на 550 учеников построена в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии школе на 550 учеников в городском округе Балашиха, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В здании школы разместились учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступени. В состав общешкольной группы входит библиотека, столовая с обеденным залом, медпункт, спортивный и актовый зал. Кабинеты оснащены всеми видами технических средств обучения", — сообщает управление.

По данным ведомства, застройщиком объекта выступает ООО "Мортон-РСО". Финансирование осуществлялось за счет собственных средств. Площадь четырехэтажного учебного заведения составляет почти девять тысяч квадратных метров.