В Подмосковье откроют дом-музей актера Вячеслава Тихонова

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Первый в России дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова откроют 25 августа в подмосковном Павловском Посаде, говорится в пресс-релизе регионального министерства культуры.

"Идея создания музейного комплекса принадлежит президенту фонда Вячеслава Тихонова — дочери актера Анне Тихоновой, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В 2018 году на музеефикацию дома-музея из государственной программы "Культура Подмосковья" было направлено почти 8 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в день открытия в музее представят экспозицию из личных вещей актера: письма, кинематографические костюмы, фотографии из личного архива, раритетный сценарий кинофильма "Война и мир" с пометками Тихонова.

"После голосования жителей решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад улица Володарского переименована в улицу Тихонова. 25 августа на ней состоится открытие дома-музея Вячеслава Тихонова", — сообщает министерство.