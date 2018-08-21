Власти Подмосковья обеспечат 383 многодетные семьи из Дубны участками

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Подмосковья выделило многодетным семьям из городского округа Дубна 71 гектар земли, говорится в пресс-релизе регионального министерства имущественных отношений.

"Поскольку на территории городского округа отсутствуют земельные участки, которые можно было бы предоставить многодетным семьям, правительством Московской области передано два участка областной земли в районе Юркино площадью 71 гектар. Данная земля позволит обеспечить 383 многодетные семьи участками 10-15 соток, на которых они смогут построить дома", — цитирует пресс-служба слова министра Андрея Аверкиева.

По данным ведомства, 15,6 гектара из 71 гектара переданной земли отведены под инфраструктуру — дорогу регионального значения, внутриквартальные дороги, коммуникации и их охранные зоны. Остальные территории уже разделили на участки для предоставления многодетным семьям, а 25 августа состоится жеребьевка, которая определит владельцев земли.