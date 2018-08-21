Муниципалитеты Подмосковья получили восемь школьных автобусов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минмособлимущество оформило передачу школьных автобусов восьми муниципальным образованиям Московской области, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Восемь автобусов переданы в школы Подмосковья для того, чтобы доставлять детей в школу и обратно. В Подмосковье есть села и деревни, где общеобразовательные школы обучают детей из соседних населенных пунктов, зачастую расположенных далеко друг от друга", — цитирует пресс-служба главу Минмособлимущества Андрея Аверкиева.

В качестве примера министр привел Данковскую школу в Серпуховском районе, которую посещают дети из 11 населенных пунктов. При этом, по словам Аверкиева, 60% детей в учебное заведение привозят именно школьными автобусами.

"Автобус, переданный в Микулинскую гимназию, будет привозить детей не только из соседних пунктов, но и из Тверской области, а школе поселка Старый городок в Одинцовском районе автобус нужен, чтобы привозить на учебу детей с ограниченными возможностями из Краснознаменска", — отметил глава Минмособлимущества.

По данным ведомства, образовательные учреждения получили автобусы марки ГАЗ, Ford, КАВЗ, Volgabus вместимостью 20-30 человек.