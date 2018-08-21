В Подмосковье планируют создать завод теплозащитных систем для домов

КРАСНОГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Власти Московской области планируют перенести в регион производство фасадной теплозащитной системы для многоквартирных домов, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

"У нас задача довести количество заказов до определенного уровня, чтобы перевести в Московскую область производство. Сейчас это делается в Сибири, но у нас уже имеются предварительные договоренности по переносу", — сказал Хромушин.

Министр отметил, что для создания производства в Подмосковье годовой объем заказов должен достигнуть двух миллиардов рублей. В настоящее время он составляет порядка 300-400 миллионов рублей в год.

Хромушин добавил, что теплозащитная система, которую могут начать производить в Московской области, "немного дороже гранитного фасада, но не несет нагрузку на фундамент и лучше по теплоизоляции".