В Подмосковье откроют центры оказания услуг для бизнеса

КРАСНОГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Пять центров оказания услуг (ЦОУ) для бизнеса будет создано в 2018 году в Подмосковье, сообщил во вторник в ходе заседания правительства Московской области министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что хотя Многофункциональные центры (МФЦ) уже оказывают услуги бизнесу по разным направлениям, создание ЦОУ поможет предпринимателям эффективнее решать самые разные проблемы.
В качестве партнерских организаций в создании ЦОУ выступят крупнейшие банки страны, включая ВТБ и Сбербанк. Также в проекте будут участвовать деловые общественные объединения и Торгово-промышленная палата.