В Подмосковье откроют центры оказания услуг для бизнеса

КРАСНОГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Пять центров оказания услуг (ЦОУ) для бизнеса будет создано в 2018 году в Подмосковье, сообщил во вторник в ходе заседания правительства Московской области министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Центры оказания услуг для бизнеса появятся в этом году в Воскресенске, Балашихе, Химках, Люберцах и Подольске", — сказал Буцаев. Кроме того, отметил министр, ежегодно до 2020 года в муниципальных районах на базе партнерских организацией власти Подмосковья будут открывать по пять ЦОУ.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что хотя Многофункциональные центры (МФЦ) уже оказывают услуги бизнесу по разным направлениям, создание ЦОУ поможет предпринимателям эффективнее решать самые разные проблемы.

В качестве партнерских организаций в создании ЦОУ выступят крупнейшие банки страны, включая ВТБ и Сбербанк. Также в проекте будут участвовать деловые общественные объединения и Торгово-промышленная палата.