Более 30 самолетов и вертолетов примут участие в форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Экипажи более 30 самолетов и вертолетов прибыли в подмосковную Кубинку, где состоится международный военно-технический форум "Армия-2018", говорится на официальном сайте правительства Московской области со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.

"Для гостей мероприятия будут представлены стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, новейшие многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, современные ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М и многие другие образцы авиатехники", — отмечается в релизе.

Четвертый международный военно-технический форум и выставка "Армия-2018" пройдет в Кубинке с 21 по 26 августа. Основной целью проведения мероприятия является создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства.