Дворы подмосковного Реутова благоустроят ко Дню города

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Благоустройство 25 дворов в Реутове местные власти завершат досрочно — ко Дню города, который отмечается 8 сентября, говорится на официальном сайте муниципалитета.

"Всего в план комплексного благоустройства на 2018 год включены 25 дворовых территорий Реутова. Дал указание завершить их ремонт ко Дню города, 8 сентября, чтобы жители не ждали завтрашних перемен, а уже сегодня жили в комфортных условиях, ощущая себя в родном городе как дома", — цитирует пресс-служба слова главы города Станислава Каторова.

В релизе отмечается, что в рамках программы губернатора Подмосковья из 163 дворов Реутова уже благоустроены около ста, а до конца 2020 года все дворовые территории города будут полностью приведены к единым областным стандартам.