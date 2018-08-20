В Подмосковном Раменском районе ввели в эксплуатацию ЖК-долгострой

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в жилом комплексе "Северный парк" в Раменском районе, говорится на официальном сайте ведомства.

"В строительство новостройки инвестировали собственные средства 225 граждан, права которых будут обеспечены в ближайшее время", — сказал министр Руслан Тагиев.

По данным ведомства, первоначально строительство дома планировалось завершить в конце 2015 года. Общая площадь ЖК составляет более 26 тысяч квадратных метров.