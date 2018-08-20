Более 80 кубометров отходов вывезено из лесов Подмосковья после субботника

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Субботник в шести муниципальных образованиях Подмосковья позволил очистить лесные массивы более чем от 80 кубометров твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области со ссылкой на главу ведомства Татьяну Витушеву.

"За выходные на организованные Госадмтехнадзором субботники вышли 300 человек. Лес очищали в Талдомском и Наро-Фоминском городских округах, Серпухове, Подольске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве на площади около одного гектара. В итоге вывезено более 80 кубометров твердых бытовых отходов", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в субботнике приняли участие работники лесничества, сотрудники коммунальных служб и общественники. Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.