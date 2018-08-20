Фестиваль "Цветы Подмосковья" украсит рекордное количество растений

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Цветы Подмосковья" побьет рекорд по количеству представленных растений, говорится на сайте правительства Московской области со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным ведомства, фестиваль пройдет в Ногинске с 23 по 25 августа, основная тема мероприятия — "Русские ландшафты".

"По предварительным расчетам, на суд организационного комитета фестиваля и общественности будут представлены цветочные и растительные композиции, для обустройства которых потребуется рекордное количество цветов и растений за всю историю проведения фестивалей — более 42 тысяч. К примеру, в прошлом (2017 году — ред.) году высадили около 21 тысячи растений", — отмечается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что тема фестиваля в 2018 году была выбрана путем голосования среди руководителей районных отделений Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья. Основными номинациями фестиваля станут: "Цветник", "Цветник с элементами вертикального озеленения", "Ландшафтный дизайн". Предполагаются и дополнительные: "Оригинальная идея", "Приз зрительских симпатий", "Энтузиазм", "За лучшее раскрытие темы".

"Цель мероприятия — создание комфортных общественных пространств, улучшение качества городской среды, повышение профессионализма специализированных организаций муниципальных образований Московской области, специализирующихся на благоустройстве, озеленении и флористике", — подчеркивается в пресс-релизе.