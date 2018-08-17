Заявление о голосовании по месту пребывания можно подать до 5 сентября

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заявление о голосовании на выборах губернатора Подмосковья в иных субъектах РФ можно подать до 5 сентября, говорится в сообщении Мособлизбиркома.
По данным Мособлизбиркома, с 6 сентября до 14:00 часов 8 сентября специальное заявление можно подать только в УИК по месту постоянной регистрации.
Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.
Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов для участия в выборах губернатора: от Партии Роста Бориса Надеждина, от "Справедливой России" Игоря Чистюхина, от "Единой России" — действующего главу Подмосковья Андрея Воробьева, от КПРФ Константина Черемисова, от "Альянса зеленых" Лилию Белову и от ЛДПР Кирилла Жигарева.