Заявление о голосовании по месту пребывания можно подать до 5 сентября

Члены комиссии готовятся к выборам губернатора Московской области на избирательном участке в городе Серпухове. Архивное фото

Члены комиссии готовятся к выборам губернатора Московской области на избирательном участке в городе Серпухове. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заявление о голосовании на выборах губернатора Подмосковья в иных субъектах РФ можно подать до 5 сентября, говорится в сообщении Мособлизбиркома.

"Заявление о голосовании необходимо подать по месту нахождения в любую территориальную избирательную комиссию, через МФЦ и портал "Госуслуги", а с 29 августа – и в любую участковую избирательную комиссию", — отмечается в пресс-релизе.

По данным Мособлизбиркома, с 6 сентября до 14:00 часов 8 сентября специальное заявление можно подать только в УИК по месту постоянной регистрации.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов для участия в выборах губернатора: от Партии Роста Бориса Надеждина, от "Справедливой России" Игоря Чистюхина, от "Единой России" — действующего главу Подмосковья Андрея Воробьева, от КПРФ Константина Черемисова, от "Альянса зеленых" Лилию Белову и от ЛДПР Кирилла Жигарева.