В подмосковном заповеднике "Семь ключей" обнаружили редкое растение

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследователи обнаружили редкое сосудистое растение — резуху повислую на территории памятника природы "Семь ключей" в Наро-фоминском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства экологии.

Места произрастания резухи повислой до этого были зафиксированы только в трех точках Подмосковья, сообщает ведомство. "Редкость резухи объясняется, в том числе, и тем, что ее издавна используют в народной медицине: в надземной части растения содержится много алкалоидов, кумаринов, флавоноидов, а также аскорбиновая кислота. Отвары и настои на основе резухи используют в качестве средства от головной боли", — отмечается в релизе.

По данным министерства, "Семь ключей" — одна из самых красивых заповедных территорий Подмосковья, центром которой является каскад небольших водопадов, стекающих по высоким известняковым уступам.