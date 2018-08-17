В Рузском городском округе газифицировали крупный поселок

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пуск газа в поселке Дорохово Рузского городского округа Московской области состоялся в пятницу, сообщает пресс-служба председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Для развития газификации этого населенного пункта был построен дополнительный газопровод протяженностью 10,4 километра в рамках реализации губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", — говорится в релизе.

В сообщении отмечает, что благодаря строительству нового газопровода созданы условия для подключения к газу четырех многоквартирных жилых домов и 237 частных домовладений, в которых проживают более 830 человек.

Всего в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов.