В Пушкино ввели в эксплуатацию новую школу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министерством строительного комплекса Подмосковья выдано разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 550 мест в районе микрорайона Новая Деревня в городе Пушкино, говорится в сообщении ведомства.

"На площади более 14 тысяч квадратных метров размещены 22 учебных класса, физкультурные залы, актовый зал на 372 места, кружковые комнаты, кабинеты для групп продленного дня, библиотека, а также медицинский блок и кухонный блок с обеденным залом на 300 мест. Здание школы имеет четыре этажа", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее министр образования Московской области Марина Захарова сообщила, что на территории Подмосковья 1 сентября откроются девять новых школ.

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