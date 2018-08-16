В Подмосковье в этом году комплексно благоустроили более 600 дворов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Всего в 2018 году в Подмосковье запланировали благоустроить 1440 дворовых территорий.

Свыше 600 дворовых территорий было приведено в порядок в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Работы по благоустройству дворовых территорий начались в мае. Всего в 2018 году планируется благоустроить не менее 1440 дворов в Подмосковье. Адресные перечни сформированы на основании народного голосования на портале "Добродел" и обращений жителей региона.

Напомним, что благоустройство проводится по шести обязательным элементам — это обустройство детских площадок и парковочных мест, модернизация освещения, также организуется озеленение, устанавливаются информационные стенды и контейнеры для сбора мусора.

В 2018 году были расширены требования к комплексному благоустройству дворов по поручению губернатора Андрея Воробьева. В дополнение к шести обязательным элементам рекомендовано устанавливать во дворах лавочки и урны для сбора мусора в местах, удобных для жителей. А на детских игровых площадках, построенных по губернаторской программе, устанавливаются камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион".

