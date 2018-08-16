Мострансавто пополнило маршруты между Подмосковьем и Москвой 145 автобусами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Межрегиональные маршруты Мострансавто, связывающие Москву и Московскую область, пополнились 145 автобусами, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С 18 июня в целях улучшения качества транспортного обслуживания населения и для максимального удобства жителей на 13 маршрутах Мострансавто изменена схема движения, а на 40 маршрутах добавлены новые остановочные пункты. В связи с растущим пассажиропотоком на ряде маршрутов также увеличено количество подвижного состава для повышения комфорта пассажиров. Так, на 53 маршрутах Мострансавто появилось 145 дополнительных автобусов…", — отмечает министерство.

По данным ведомства, изменения произошли на территории 28 муниципальных образований, среди которых городские округа Подольск, Мытищи, Ступино, Химки, Долгопрудный, Балашиха, Лобня, Королев, Истра, Ивантеевка, Ликино-Дулево, Черноголовка, Чехов, Наро-Фоминский, Богородский, Красногорск, Руза, Люберцы, Краснознаменск, Кашира, а также Щелковский, Одинцовский, Пушкинский, Волоколамский, Ленинский, Раменский, Сергиево-Посадский и Солнечногорский районы.