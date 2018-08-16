В Истре в 2019 году построят школу на 550 мест

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 550 учащихся построят рядом с деревней Черная городского округа Истра в 2019 году, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

"В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы третьего этажа, работы по устройству внутренних перегородок и устройству теплотрассы. Строительство школы осуществляется согласно графику", — отмечается в релизе.

По данным ведомства, в здании новой школы будут размещены учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступени, помещения для групп продленного дня, спальни-игровые, санузлы.