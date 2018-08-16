Пять муниципалитетов Подмосковья досрочно внедрят раздельный сбор мусора

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пять муниципалитетов Московской области с 1 сентября внедрят раздельный сбор мусора, заявил руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве РФ Рашид Исмаилов.

"Досрочно, с 1 сентября, к внедрению раздельного сбора будут готовы площадки в Волоколамске, Рузском городском округе, Зарайске, Серебряных прудах и Наро-Фоминске. Там уже установят современные контейнеры и все системы сбора и транспортировки начнут работу", — сказал Исмаилов в ходе пресс-конференции, посвященной перспективам раздельного сбора мусора в Подмосковье.

По его словам, пилотный проект по раздельному сбору мусора в настоящее время уже работает в 13 муниципалитетах Московской области. При этом граждане положительно оценивают программу. По данным экспертов организации "Зеленый патруль", почти 50% жителей Ивантеевки, 35% — Дубны, а также 32% — Мытищ занимаются сортировкой отходов.

Исмаилов также сообщил, что во всех муниципалитетах Подмосковья внедрят раздельный сбор мусора с 1 января 2019 года. "К 2024 году доля переработанных отходов, в соответствии с целевым показателем, должна достигать 80%", — отметил он.

Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.