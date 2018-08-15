Большая часть подмосковных школ подготовилась к учебному году

МОСКВА, 15 авг — РИА Новостри. Проверку Роспотребнадзора на готовность к учебному году прошли 80% подмосковных школ.

Инспекторы Роспотребнадзора в ходе проверки признали 80% средних учебных заведений Подмосковья готовыми к началу учебного года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Остальные 20% школ заканчивают работы по ремонту своих зданий.

Проверке сотрудников Роспотребнадзора подвергались, в том числе, показатели микроклимата, уровень освещенности, также брались на исследование пробы питьевой воды.

По результатам проверки специалисты надзорного ведомства выдали 263 предписаний, согласно которым необходимо провести более 1,1 тысячи мероприятий, например: отремонтировать системы отопления, приобрести мебель, поменять освещение, отремонтировать спортзалы, улучшить системы водоснабжения и другое.

Кроме того, инспекторы Роспотребнадзора составили 601 протокол об административном правонарушении за несоблюдение санитарного законодательства.

Совместно с Министерством образования Московской области региональный Роспотребнадзор проводит мониторинг готовности подмосковных школ к учебному году.