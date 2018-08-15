В Московской области около 750 тысяч человек прошли диспансеризацию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Более 746 тысяч жителей Подмосковья прошли медицинское обследование в 2018 году. Годовой план по диспансеризации местного населения выполнен на 64%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

© Depositphotos / sudok1 В Серпухове построят медицинский центр

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что после первого этапа повторную диспансеризацию прошли 312 тысяч человек — 42% от общего числа пациентов, проходивших медицинское обследование.

"С начала года у граждан Подмосковья было впервые выявлено свыше 112 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе почти 40 тысяч случаев болезней системы кровообращения, свыше 27 тысяч случаев заболеваний эндокринной системы, а также почти 10 тысяч случаев болезни органов пищеварения. Большое внимание уделяется и диагностике онкологических заболеваний — в ходе диспансеризации у обследованных впервые выявлено почти две тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний", — прокомментировал Дмитрий Марков.