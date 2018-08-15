В Серпухове построят медицинский центр

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство медицинского центра в городе Серпухов, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В двухэтажном здании, на площади более 1,4 тысячи квадратных метров разместятся вестибюльная зона, холлы ожидания, медицинские, процедурные и лабораторные кабинеты, а также вспомогательные помещения. Плановая мощность составит 124 посещения в смену", — отмечает министерство.

По его данным, учреждение планируется возвести в микрорайоне Ивановские дворики. Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.